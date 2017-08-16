 مكة.. رجل الأعمال «المقاطي» يدخل القفص الذهبي (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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مكة.. رجل الأعمال «المقاطي» يدخل القفص الذهبي (صور)

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مكة.. رجل الأعمال «المقاطي» يدخل القفص الذهبي (صور)

تواصل – سامي الثبيتي:

في ليلة هانئة كان عنوانها الاُنس، تألقت فيها أسارير البهجة واكتمل فيها الفرح احتفل الشيخ فايز بن رداد المقاطي، ليلة أمس بزواج ابنه رجل الأعمال مسفر بن فايز المقاطي بقاعة السلام في مكة المكرمة.

شرَّف الحفل جمعٌ لفيف من مشايخ وأعيان ورجال أعمال مكة المكرمة وأقارب وأصدقاء العريس، حضروا مهنئين وداعين للعريس بتمام الفرح ودوام البركة.

بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم تلاها الأستاذ سلطان رشيد المقاطي، ثم كلمة وعظية ألقاها الشيخ حمود رشيد المقاطي.

عقب ذلك ألقى راعي الحفل الشيخ فايز بن رداد الشعري المقاطي كلمة ترحيبية رحب فيها بالضيوف لمشاركتهم فرحته، ثم كلمة شيخ قبيلة الشعارية من المقطة الشيخ سلطان بن غازي بن خليّل.

بعد ذلك اعتلى منصة الحفل ثمانية شعراء في قصائد منبرية، تلا ذلك تكريم راعي الحفل والعريس للمشاركين في الحفل.

“تواصل” تبارك للعريس وحرمه داعية الله – عز وجل – أن يوفقهما ويجعل لهما حياة هانئة وذرية صالحة، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.

  

 

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