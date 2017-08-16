 بعد تصريحات الرئيس التونسي.. باحث شرعي: المساوة في الإرث والزواج بغير المسلم انكسار وخضوع لثقافة الغرب | صحيفة تواصل الالكترونية

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بعد تصريحات الرئيس التونسي.. باحث شرعي: المساوة في الإرث والزواج بغير المسلم انكسار وخضوع لثقافة الغرب

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بعد تصريحات الرئيس التونسي.. باحث شرعي: المساوة في الإرث والزواج بغير المسلم انكسار وخضوع لثقافة الغرب

تواصل – فريق التحرير:

استنكر الباحث الشرعي الدكتور فهد العجلان، محاولة البعض تبرير تصريحات الرئيس التونسي بشأن الاتجاه لإقرار مساواة الرجل بالمرأة في الإرث، وزواج المسلمة من غير المسلم، بأنه لا يتنافى مع الإسلام، ولكن مع توجه معين في الإسلام، وكأن الأمر خلافي، وليس قطعي.

وقال العجلان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن “البحث عن أي شيء يدل على مشروعية هذه الانحرافات لا يمكن أن يكون بحثاً صادقاً، لأن من يتبع أحكام الإسلام لا يمكن أن يرفض مثل هذه القطعيات”.

وأضاف: “القصة باختصار أن الإسلام معظم في نفوس الناس فلا يحتملون رفض أحكامه بشكل فج، فلا بد من تقديم هذه المصادمة في قالب فهمٍ للشرع لا معارضةٍ له”.

واعتبر أن “الدافع لتغيير هذه الأحكام هو الانكسار أمام ثقافة الغرب والخضوع لقيمه، من السخف توقع أن يكون الدافع منطلقاً من اجتهاد مختلف في فهم النص”.

 

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