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تعرّف على الموعد المتوقع لبدء إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الحكومي

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تعرّف على الموعد المتوقع لبدء إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الحكومي

تواصل – فريق التحرير:

ينتظر موظفو القطاع الحكومي إعلان وزارة الخدمة المدنية خلال الأيام القليلة المقبلة عن موعد بدء إجازة عيد الأضحى ومدة الإجازة.

وتنص الفقرة (ج) من المادة الرابعة من لائحة الإجازات المعدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1917) وتاريخ 17 – 1 – 1436هـ، أن إجازة عيد الأضحى تبدأ ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

وبهذا، فمن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 2 – 12 – 1438هـ الموافق 25 أغسطس؛ لكون اليومين الثالث والرابع من الشهر يوافقان “عطلة أسبوعية”، ويستأنف العمل عقب انتهاء الإجازة يوم الأحد 19 – 12 – 1438هـ الموافق 11 سبتمبر؛ وذلك لكون اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لهذا العام يوافق يوم خميس، ويأتي بين عطلتين رسميتين (عطلة عيد الأضحى المبارك والعطلة الأسبوعية)، والمادة السابعة من اللائحة نصت على (إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية).

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