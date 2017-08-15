«صحة جدة»: 5 فرق طبية تباشر حريق المنطقة التاريخية واستنفار بالمستشفيات القريبة

تواصل – نايف الحربي:

تلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة ممثلة في إدارة الطوارئ والأزمات بَلَاغَاً من غرفة العمليات الموحدة 911 عن حدوث حريق في المنطقة التاريخية بمحافظة جدة.

وأوضحت صحة جدة أنه عَلَى الْفَوْرِ تم توجيه 5 فرق طبية بكامل أطقمها لمكان الحادث، ورفع درجة التأهب بالمستشفيات القريبة من الحدث وإعلان بلاغ طبي أصفر في داخلها.

وأَضَافَتْ أنه تم مباشرة الحادث بالموقع من قبل إدارة الطوارئ والأزمات، وبعدد ٥ فرق طبية، بإشراف ومتابعة من قبل مدير صحة جدة للحادث.

يُذكر أن فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ بَاشَرَتْ، مساء اليوم الثلاثاء، حريقاً انْدَلَعَ في مجموعة مبانٍ بمنطقة البلد التاريخية بمحافظة جدة، بدون إصابات بِفَضْل الله.