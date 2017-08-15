بعد إيقاف علاجها بأمريكا.. مواطن يناشد «الهيئة الطبية» باستكمال علاج طفلته من مرض جلدي نادر

تواصل – فريق التحرير:

اشتكى مواطن من توقف مسيرة علاج طفلته، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، والتي تُعَانِي من مرض جلدي تسبب لها بوحمات سوداء كبيرة في مختلف أنحاء جسدها؛ مِمَّا أصابها بحالة نفسية سيئة؛ بِسَبَبِ نظرات الناس إليها.

وقال المواطن أحمد السبر في شكواه لـ “تواصل”، إنه مع تعذر علاج نجلته بالمملكة، حولتها الهيئة الطبية للعلاج بأَحَد الْمُسْتَشْفَيَاتِ بالولايات المتحدة مُنْذُ 2010، حيث ظلت ابنته وَفْقَ برنامج علاجي وعمليات جراحية تُجرى لها كل 3 أشهر، وأَظْهَرَ ذلك تحسناً وتطوراً في حالتها، وظل الوضع هكذا حتى قطعت الهيئة الطبية بالمملكة المخصصات المالية لعلاج الطفلة؛ مِمَّا أَوْقَعَ الأب في مأزق، ووضعه بموقف مخالفة الأنظمة السكنية بالولايات المتحدة.

وأَضَافَ الوالد أن طفلته عادت إلى المملكة الأسبوع الماضي، وتدهورت حالتها النفسية بعد وقف علاجها، خَاصَّة أنه كان قد تم تحديد موعد جراحة لتغيير جزء كبير من اللون الأسود لجلد ظهرها، لكن الأمور توقفت.

وكشف أن ملحقية المملكة بالولايات المتحدة أخبرته أنها أخذت موعداً لطفلته بمُسْتَشْفَى مدينة الملك فهد، لكنه عندما توجه إلى هناك أخبره مسؤولو المُسْتَشْفَى أنه لم يأتِ لهم أَي توجيه بخصوص طفلته من الملحقية أو الهيئة الطبية.

وطالب الأب الجهات المختصة بإِصْدَار توجيهاته لاستكمال علاج طفلته، خَاصَّة مع اسْتِمْرَار تدهور حالتها النفسية في ظل أن مدينة الملك فهد الطبية التي تم تحويله إليها لا تملك علاجاً لابنته ولا أَي مُسْتَشْفَى داخل المملكة.