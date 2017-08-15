 باحث ينبِّه لشائعة يروجها الإعلام الإيراني عن أحداث العوامية (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

باحث ينبِّه لشائعة يروجها الإعلام الإيراني عن أحداث العوامية (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

نبَّه الباحث عمر الزيد، المتخصص في الشؤون الإيرانية، إلى شائعة تروجها القنوات الممولة والمرتبطة بإيران عن الأحداث التي شهدتها بلدة العوامية وتحديداً حي “المسورة” في محافظة القطيف.

ونفى “الزيد” في حديثه ببرنامج “لقاء خاص” على قناة “المجد” أن تكون الدولة حاربت بعض الأشخاص في العوامية لأنهم “شيعة”، قائلاً: “هم مواطنون حملوا السلاح وتمردوا على الدولة، وأصبح واجبها أن توقفهم عند حدهم”.

وأضاف: أن “أي شخص حمل السلاح وتمرد على الدولة بات واجبها أن توقفه عند حده سواء كان سنياً أو شيعياً، فالذين يقولون إن الدولة تحاربهم لأنهم شيعة هذا كذب وافتراء تروجه قنوات مرتبطة بإيران وهذه نظرية مظلومية الشيعة”.

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