 الإحصاء: معدل التضخم في النطاق السالب للشهر السابع على التوالي | صحيفة تواصل الالكترونية

الإحصاء: معدل التضخم في النطاق السالب للشهر السابع على التوالي

0
الإحصاء: معدل التضخم في النطاق السالب للشهر السابع على التوالي

تواصل – الرياض:

أكدت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بقاء معدّل التضخم بالمملكة في النطاق السالب للشهر السابع على التوالي، وكَشَفَتِ البيانات عن ارْتِفَاع مؤشر أسعار المستهلكين لمستوى ( – 0.3%) خلال شهر يوليو 2017، مقارنة بشهر يونيو من نفس العام.

وقالت الهيئة العامة للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الاثْنَيْنِ، إنه على المستوى الشَهْرِي، ارْتَفَعَ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة، بنسبة 0.1%، لشهر يوليو 2017، عند 137.7 مقارنة مع شهر يونيو من نفس العام عند 137.5.

وعزت الهيئة الانخفاض السنوي إلى تراجع الترويج والثقافة بنسبة 2.7%، والأغذية والمشروبات 2%، والملابس والأحذية 1.8%، بِالإِضَافَةِ إلى النقل 1.7، كما عزت الهيئة الارْتِفَاع الشَهْرِي للتضخم إلى ارْتِفَاع التبغ، بنسبة 14.3%، تلاه الملابس والأحذية 0.7%.

وكان الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة “التضخم”، بالمملكة تراجع بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو 2017م، مقارنة مع نظيره العام السابق، ليبقى بالسالب للشهر السادس على التوالي.

شاهد ايضا

«صحة جدة»: 5 فرق طبية تباشر حريق المنطقة التاريخية واستنفار بالمستشفيات القريبة

«صحة جدة»: 5 فرق طبية تباشر حريق المنطقة التاريخية واستنفار بالمستشفيات القريبة

انتهاء توسعة وتعميق ميناء ينبع التجاري لزيادة الطاقة الاستيعابية

انتهاء توسعة وتعميق ميناء ينبع التجاري لزيادة الطاقة الاستيعابية

نائب خادم الحرمين يبحث مع مبعوث «ترامب» تطورات مكافحة «داعش»

نائب خادم الحرمين يبحث مع مبعوث «ترامب» تطورات مكافحة «داعش»

باحث ينبِّه لشائعة يروجها الإعلام الإيراني عن أحداث العوامية (فيديو)

باحث ينبِّه لشائعة يروجها الإعلام الإيراني عن أحداث العوامية (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>