الإحصاء: معدل التضخم في النطاق السالب للشهر السابع على التوالي

تواصل – الرياض:

أكدت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بقاء معدّل التضخم بالمملكة في النطاق السالب للشهر السابع على التوالي، وكَشَفَتِ البيانات عن ارْتِفَاع مؤشر أسعار المستهلكين لمستوى ( – 0.3%) خلال شهر يوليو 2017، مقارنة بشهر يونيو من نفس العام.

وقالت الهيئة العامة للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الاثْنَيْنِ، إنه على المستوى الشَهْرِي، ارْتَفَعَ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة، بنسبة 0.1%، لشهر يوليو 2017، عند 137.7 مقارنة مع شهر يونيو من نفس العام عند 137.5.

وعزت الهيئة الانخفاض السنوي إلى تراجع الترويج والثقافة بنسبة 2.7%، والأغذية والمشروبات 2%، والملابس والأحذية 1.8%، بِالإِضَافَةِ إلى النقل 1.7، كما عزت الهيئة الارْتِفَاع الشَهْرِي للتضخم إلى ارْتِفَاع التبغ، بنسبة 14.3%، تلاه الملابس والأحذية 0.7%.

وكان الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة “التضخم”، بالمملكة تراجع بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو 2017م، مقارنة مع نظيره العام السابق، ليبقى بالسالب للشهر السادس على التوالي.