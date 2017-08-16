مليار ريال لتحسين إعاشة وغذاء نزلاء السجون بالمملكة

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وقع نائب مدير عام السجون اللواء سعيد بن علي الحسنية، اليوم الثلاثاء، على مجموعة من العقود مع شركات متخصصة بقيمة مليار وثمانية وسبعين مليوناً ومائتين وتسعة وسبعين ريالاً، لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من الشهر الثَّانِي من العام الجديد 1439هـ؛ وَذَلِكَ لِتأمين التغذية المطهية لنزلاء ونزيلات السجون بالمملكة، بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.

جاء ذلك بعد أن افتتح نائب مدير عام “السجون” الاجتماع المنعقد بالمديرية العامة للسجون بِعُنْوَان: تغذية النزلاء بين الواقع والمأمول، وذلك امتداداً لاجتماعات اللجنة التطويرية لتحسين جودة التغذية في المديرية العامة للسجون.

وخلال الاجتماع، تَمَّ استعراض أهم ما تم إنجازه وتنفيذه، وكذلك مدى تنفيذ التوصيات السابقة، وطرح بعض المحاور ذات العلاقة لمناقشتها، وكان من أهم التوصيات الجديدة تفعيل حقيبة المراقب الصحي وكاميرات المراقبة، ورفع كفاءة جودة المواد الغذائية، كذلك إعادة تقييم الشروط والمواصفات والمعايير الغذائية والصحية وتحديثها، ونوقش أَيْضَاً تحسين أداء الرقابة والإشراف وتطبيق الرقابة الذكية، ورصد وقياس آراء النزلاء والنزيلات عن جودة ما يقدم لهم.

وفي هذا السياق، أَوْضَحَ المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد. د أيوب بن حجاب بن نحيت أَنَّ هذا الاجتماع يهدف إلى تحسين نوعية الوجبات المطهية للنزلاء والنزيلات صحياً وتغذوياً بما يتوافق مع الجودة العالمية.

حضر الاجتماع مساعد مدير عام السجون للشؤون الإدارية اللواء عبدالله بن إبراهيم الكثيري، ومدير الإدارة العامة للتغذية العميد عامر بن ظافر القحطاني، ومدير إدارة العقود والمشتريات الأستاذ علي بن فايع الشهراني.