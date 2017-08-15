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استشهد بميدان الشرف.. جموع المصلين تشيع الجندي أول «شريفي» في أبو عريش

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استشهد بميدان الشرف.. جموع المصلين تشيع الجندي أول «شريفي» في أبو عريش

تواصل – واس:

شيّعت جموع المصلين بمحافظة أبوعريش عقب صلاة عصر أمس الاثْنَيْنِ، شهيد الواجب الجندي أول وليد بن إبراهيم شريفي، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن، وذلك بقطاع العارضة بالحد الجنوبي.

وتقدم المصلين بجامع القرعاوي، محافظ أبوعريش محمد بن ناصر بن لبده، وقائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي وأهالي المحافظة، وعدد من الضباط والأَفْرَاد.

ونقل محافظ أبوعريش تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حَفِظَهُمَا اللهُ – وتعازي سمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما عبر ذوو الشهيد مِنْ جَانِبِهِم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لِهَذَا الوطن أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة.

 

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