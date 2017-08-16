أسباب التهابات «العمود الفقري».. وطرق العلاج

تواصل – وكالات:

ذكر موقع “only my health” الطبي أن هناك عَدَدَاً من الأسْبَاب التي تؤدي إلى التهابات في العمود الفقري عند الكثير من الأشخاص.

بِحَسَبِ الموقع فإن من أبرز الأسْبَاب:

1 – الشيخوخة مع التقدم في السن.

2 – هشاشة العظام.

3 – فقدان كتلة العظام بسبب كبر السن.

4 – الإِصَابَة بالفقار.

5 – التهاب المفاصل الروماتويدي.

6 – كسر العمود الفقري.

وأَضَافَ الموقع أن أبرز العلاجات تتضمن العلاجات غير الجراحية من خلال اتباع عددٍ من العادات الصحية ومنها:

1 – الحفاظ على وزن صحي والقضاء على السمنة.

2 – التوقف عن التدخين.

3 – إِجْرَاء تعديلات على الوضع اليومي في الجلوس والنوم.

4 – استخدام العلاج الطبيعي من أجل ليونة العضلات.

5 – ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وأَوْضَحَ أن حالات الكسور أو شرخ العظام تتطلب التدخل الجراحي مع العلاج الدوائي الذي يستمر لعدة أشهر، مع اتباع الراحة التامة، ومنع ممارسة الحركة كَثِيرَاً.