أسباب التهابات «العمود الفقري».. وطرق العلاج

تواصل – وكالات:
ذكر موقع “only my health” الطبي أن هناك عَدَدَاً من الأسْبَاب التي تؤدي إلى التهابات في العمود الفقري عند الكثير من الأشخاص.
بِحَسَبِ الموقع فإن من أبرز الأسْبَاب:
1 – الشيخوخة مع التقدم في السن.
2 – هشاشة العظام.
3 – فقدان كتلة العظام بسبب كبر السن.
4 – الإِصَابَة بالفقار.
5 – التهاب المفاصل الروماتويدي.
6 – كسر العمود الفقري.
وأَضَافَ الموقع أن أبرز العلاجات تتضمن العلاجات غير الجراحية من خلال اتباع عددٍ من العادات الصحية ومنها:
1 – الحفاظ على وزن صحي والقضاء على السمنة.
2 – التوقف عن التدخين.
3 – إِجْرَاء تعديلات على الوضع اليومي في الجلوس والنوم.
4 – استخدام العلاج الطبيعي من أجل ليونة العضلات.
5 – ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
وأَوْضَحَ أن حالات الكسور أو شرخ العظام تتطلب التدخل الجراحي مع العلاج الدوائي الذي يستمر لعدة أشهر، مع اتباع الراحة التامة، ومنع ممارسة الحركة كَثِيرَاً.