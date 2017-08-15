 نائب خادم الحرمين يبحث مع مبعوث «ترامب» تطورات مكافحة «داعش» | صحيفة تواصل الالكترونية

نائب خادم الحرمين يبحث مع مبعوث «ترامب» تطورات مكافحة «داعش»

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نائب خادم الحرمين يبحث مع مبعوث «ترامب» تطورات مكافحة «داعش»

تواصل – واس:

اجتمع نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللَّهُ – في جدة مساء اليوم مع مبعوث الرئيس الأمْريكي لمكافحة داعش بيرت ماكغورك.

وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خَاصَّة مجالات التنسيق القائمة بين المملكة العَرَبِيّة السعودية، والولايات المتحدة الأمْريكية، ضمن التحالف الدولي لمكافحة داعش.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمْريكية، ومَعَالِي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومَعَالِي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومَعَالِي وزير الدولة لشؤون الخليج العَرَبِيّ الأستاذ ثامر السبهان.

فيما حَضَرَ من الجانب الأمْريكي نائب مساعد وزير الخارجية مايكل راتني، والقائم بأَعْمَال السفارة الأمْريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل، وعدد من المسؤولين.

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