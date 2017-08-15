انتهاء توسعة وتعميق ميناء ينبع التجاري لزيادة الطاقة الاستيعابية

تواصل – واس:

أعلن ميناء ينبع التجاري، لجميع الوكلاء الملاحيين والخطوط الملاحية عن انتهاء توسعة الميناء؛ بعد إضافة أرصفة جديدة بطول 906 أمتار، وتطوير رصيفين بطول 450 متراً، ليصبح إجمالي الأرصفة الحديثة 1356 متراً، وبذلك تزيد الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 14 مليون طن للبضائع العامة، و(500) ألف حاوية سنويّاً.

وشملت التوسعة، تعميق الأرصفة والقناة وحوض الدوران إلى 14 متراً، بما يسمح باستقبال السفن الكبيرة، وزيادة الحركة الملاحية.

وتعليقاً على هذا، أوضح مدير عام ميناء ينبع التجاري، الكابتن علي المحوري، أنّ ما يحظى به قطاع الموانئ هو بفضل الله ثم بالدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وانطلاقاً من توجيهات معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ، الدكتور نبيل العمودي، لجعل الموانئ السعودية قادرة على استيعاب الجيل الجديد من السفن واستقبال مختلف أنواع البضائع وتكامل خدماتها بما يتوافق مع رؤية المملكة (2030).