فوائد مذهلة يمنحها «المانجو» للجسم والشعر

تواصل – وكالات:

المانجو من أنواع الفاكهة الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن، وهناك العديد من الأنواع المختلفة من المانجو التي تتراوح في اللون والشكل والنكهة وحجم البذور.

بعض الفوائد الصحية المحتملة للمانجو تَشْمَل انخفاض خطر الانكسار البقعي، وانخفاض خطر الإِصَابَة بسرطان القولون، وتحسين عملية الهضم، وصحة العظام، وحتى فوائد الْبَشَرَة والشعر.

– الفوائد الصحية للمانجو

أشارت العديد من الدراسات وَفْقَاً لموقع “medicalnewstoday” إلى أن زيادة استهلاك الأغذية النباتية مثل المانجو يقضي على خطر السمنة والوفاة ومرض السُّكَّرِيّ وأمراض القلب، ويعزز الْبَشَرَة الصحية والشعر، وزيادة الطاقة، وانخفاض الوزن الكلي، وتَشْمَل قائمة الفوائد فِي منع أمراض مثل:

1 – فوائد المانجو لمنع الانحلال البقعي المرتبط بالعمر: وجدت في المانجو مادة زياكسانثين المضادة للأكسدة، تعمل على منع الأشعة الزرقاء الضارة، ويعتقد أن تلعب دوراً وِقَائِيّاً في صحة العين وربمَا مَنَعَ الأضرار الناجمة عن التنكس البقعي.

وقد تبين أَيْضَاً أن تناول كميات كبيرة من الفواكه (3 أو أكثر من الحصص يَوْمِيّاً) يقلل من خطر حدوث انحطاط البقعة المرتبط بالعمر.

2 – فوائد المانجو للوقاية من الربو: مخاطر الإِصَابَة بالربو أقل فِي الأشْخَاص الذين يتناولون كمية عالية من بعض العناصر الغذائية، واحد من هذه العناصر الغذائية هو البيتا كاروتين والتي وجدت في المانجو، والبابايا، والمشمش، والقرنبيط، والشمام، واليقطين، والجزر.

3 – فوائد المانجو للوقاية من السرطان: يمكن أن تلعب الحمية الغنية ببيتا كاروتين دوراً وِقَائِيّاً ضد سرطان البروستاتا، في دراسة تبين أن المانجو له بعض التأثير على جميع أنواع السرطان التي تم اختبارها، ولكن كانت الأكثر فعالية مع سرطان الثَدْي والقولون.

4 – فوائد المانجو لصحة العظم: تَحْتَوِي المانجو على فيتامين (ك) الذي يَحْمِي من مخاطر كسر العظام، ويمكن تحقيق استهلاك كَافٍ من هذا الفيتامين عن طريق تناول كمية مناسبة من الفواكه والخضروات مثل المانجو؛ وَهُوَ أمر مُهِمّ لتحسين امتصاص الكالسيوم الضروري لصحة العظام المثلى.

5 – فوائد المانجو لعلاج مرض السكر: أَظْهَرَت الدراسات أن مرضى السُّكَّرِيّ من النوع 1 الذين يستهلكون الأطعمة الغنية بالألياف لديهم مستويات أقل من السكر في الدم، والنوع 2 من مرضى السكر قد يكون لديهم تحسن في نسبة السكر في الدم والدهون ومستويات الإنْسُولِين، كوب واحد من المانجو يوفر حَوَالَي 3 جرامات من الألياف.

6 – فوائد المانجو للهضم: المانجو، تساعد على منع الإمساك وتعزيز انتظام الجهاز الهضمي بشكل صِحِّيّ؛ بسبب الألياف والماء الَّذِي تَحْتَوِي عليه.

7 – فوائد المانجو لصحة القلب: الألياف والبوتاسيوم والفيتامينات التي تَحْتَوِي عليها المانجو تساعد على منع أمراض القلب، زيادة تناول البوتاسيوم مع تخفيض تناول الصوديوم هو التغيير الغذائي الأكثر أهمية للحد من خطر الإِصَابَة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

8 – فوائد المانجو للجلد والشعر: المانجو أَيْضَاً لها فائدة كبيرة لشعرك؛ لأنها تحتوي على فيتامين (أ)، والمواد الغذائية اللازمة لإِنْتَاج الزهم الذي يبقي الشعر رطباً، فيتامين (أ) ضروري أَيْضَاً لنمو جميع الأنسجة الجسدية، بما في ذلك الجلد والشعر.

كما تَحْتَوِي المانجو أَيْضَاً على كمية كافية من فيتامين C، ويمكن لكوب واحد من المانجو في اليوم يوفره، لبناء وصيانة الكولاجين الذي يوفر بنية الجلد والشعر.

– المخاطر الصحية المحتملة لتناول المانجو

الأشْخَاص الذين لديهم حساسية اللاتكس قد يكون لديك أَيْضَاً تفاعل خاطئ مع المانجو، كما أن استهلاك الكثير من البوتاسيوم يمكن أن يكون ضاراً لأولئك الذين لا تعمل الْكُلَى لديهم بكامل طاقتها.