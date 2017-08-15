أمانة «الشرقية»: الانتهاء من هدم «مسورة العوامية» والبدء في مرحلة التطوير

تواصل – فريق التحرير:

انتهت أمانة المنطقة الشرقية من هدم حي المسورة بالعوامية؛ تَمْهِيدَاً للبدء بأَعْمَال التطوير، وتنفيذ مشروع التطوير هناك.

وقال محمد الصفيان، مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإِعْلَامي بأمانة المنطقة الشرقية، إن المدة الزمنية المقترحة لتنفيذ مشروع التطوير سنتين، تبدأ بعد الانتهاء من كامل أَعْمَال الهدم والإِزَالَة، والتي تعتبر المرحلة الأولى للمشروع”، بِحَسَبِ “الرياض”.

وأَضَافَ أن أمانة المنطقة الشرقية قامت خلال الفترة الماضية برفع وتيرة العمل في هدم المباني بحي المسورة، من خلال زيادة الآليات والمعدات”، مُشِيرَاً إِلَى أنه تم هدم جميع المباني في الحي والبالغ عددها 488 منزلاً.

وَشَدَّد على أن المشروع يعد من أهم المشاريع التنموية بالمحافظة، حيث تم وضع عدد من الرؤى والمقترحات الهامة للمرحلة الأولى للمشروع بعد انتهاء كافة أَعْمَال الإِزَالَة التي بدأت مُؤخَّرَاً وَفْقَ الدراسات والمخططات التي وضعتها الأمانة في تطوير وسط العوامية والتي لاقت ترحيباً كبيراً من أَهَالِي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام؛ لما له من انعكاسات إِيجَابية من الناحية التنموية والتطويرية حيث يتضمن المشروع، إنشاء سوق النفع العام، ومحلات تِجَارِيّة ذات طابع تراثي، إِضَافَةً إلى المنطقة الأثرية، وأَيْضَاً إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء، إِضَافَةً إلى إنشاء مجمع تِجَارِيّ، ومبانٍ اسْتِثْمَارِيّة، ونادٍ نسائي، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انْتِظَار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف.

وأشاد السكان بالعملية الأمنية والتنموية في المسورة، مؤكدين أنهم عانوا كثيراً مع الإرهابيين، فكان أَي شخص ينتقدهم يتم استهداف منزله، مشيرين إلى الشعارات المسيئة التي كتبها الإرهابيون على الجدران، والتي ظهرت بعد هدم عدد من البيوت، وسجلتها العدسات.

وقد حاول الإرهابيون إعاقة تقدم القوات الأمنية والجرافات، عبر إشعال النيران بعدد من سيارات المواطنين، وإغلاق الطرق بها أمام قوات الأمن، لكن ذلك لم يعق القوات من التقدم.

وعن الجانب التنموي، قَالَ إبراهيم البراهيم عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف: “إن المساحة التي ستوفرها الإزَالة الكاملة لحي المسورة ليست بالمساحة القليلة، وممكن الاستفادة منها من قبل أَهَالِي العوامية خلال الفترة القادمة فترة التنمية والتطوير مثلاً من خلال عمل سوق نفع نشاطاته أن يكون سوقاً مغلقاً ومكيفاً وتباع فيه أنواع اللحوم والأسماك والخضروات وكل قسم بشكل منفصل، ويمكن الاستفادة منه بمجمع مدارس للبنين أَوْ للبنات، أَوْ بعمل كلية للبنين أَوْ للبنات لكامل المنطقة، وعمل نادي ألعاب رياضية للنساء وللرجال، وعمل سوبرماكات كبير”.

وَتَابَعَ: “يمكن الاستفادة بعمل مجموعة من المطاعم وعمل مركز لتطوير المسورة، وممكن مقترح عمل حديقة، وليست مجرد ألعاب وإنما حديقة كبيرة لكامل الأسرة”.