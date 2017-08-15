المعارضة السورية تُسقط طائرة من طراز «ميج 21» تابعة لنظام الأسد

تواصل – وكالات:

أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن فصيلاً من المعارضة السورية أسقط طائرة تابعة لنظام بشار الأسد، واعتقلوا قائدها المصاب بجروح، جنوب البلاد قرب إحدى مناطق «خفض التصعيد» التي أقرت اتفاق وقف إطلاق النار بين نظام بشار والفصائل المقاتلة.

وقال الناطق باسم فصيل «أحمد العبدو» فارس المنجد: ‘‘إن مقاتليه أسقطوا طائرة من طراز «ميغ 21» قرب وادي محمود في محافظة السويداء جنوب سورية‘‘، مضيفاً أن الطيار أصبح بين أيدينا جريحاً وتتم معالجته الآن‘‘.

وأوضح المنجد، أن المنطقة التي سقطت بها الطائرة تقع خارج منطقة «خفض التصعيد» التي يسري فيها وقف لإطلاق النار أعلنته الولايات المتحدة، وروسيا، والأردن، قبل أكثر من شهر.

وأكد المنجد أن جماعته استخدمت مدفعاً «مضاداً للطائرات من عيار 23 ميليمتراً لإسقاط الطائرة، وأضاف أن قادة الفصيل يناقشون مصير الطيار بعد انتهائه من تلقي العلاج.