عند إصابتك بـ«الإسهال».. تجنب هذه الأطعمة

تواصل – وكالات:

يلعب النظام الغذائي، دوراً هَامّاً عندما يصاب الإِنْسَان بالإسهال، فمعرفة المواد الغذائية التي يمكن تجنبها خلال هذه الحالة يمكن أن تخفف من أعراض الإِصَابَة بصورة كبيرة.

وأَوْضَحَ موقع “boldsky” أن هناك عدداً من الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الإِصَابَة بالإسهال وهي:

1 – الكافيين: على الرغم من أنه من الصعب على الكثير من الأشْخَاص الاستغناء عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي أو القهوة، فمن الأفضل تجنب هذه المشروبات؛ لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الإسهال.

فالكافيين لا يسمح بهضم الطعام بشكل صحيح بسبب الانْكِمَاش المفاجئ للأمعاء؛ مما يجعل الطعام يتحرك بسرعة كبيرة وَنَتِيجَة لذلك، لا يتم استيعاب الطعام بشكل صحيح، كما أن حموضة المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الإسهال.

2 – الأطعمة الحارة: تناول الأطعمة الحارة تسبب ليونة في المعدة بشكل مباشر؛ لِأنَّ هذه الأطعمة يمكن أن تهيج بسهولة بطانة المعدة الدَّاخِلِيَّة وكذلك الأمعاء؛ مما يتسبب في تحريك الطعام بسرعة دون هضم سليم؛ وبالتَّالي زيادة نسبة الإسهال.

3 – الملفوف والقرنبيط: تَشْمَل بعض أنواع الخضروات التي تساهم في زيادة الإسهال الملفوف والقرنبيط؛ إِذْ تسبب انتفاخ البطن الذي يُؤَدِّي إلى تراكم الغاز في القناة الهضمية.

4 – الأطعمة الخَالِية من السكر: يمكن وضع المحليات الاصطناعية تحت هذه الفئة من الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الإسهال؛ لأنها تسبب صعوبة في الهضم.

5 – منتجات الألبان: منتجات الألبان مثل الحليب والزبدة والجبن الطري والآيس كريم ليست مفضلة عندما تصاب بالإسهال؛ إِذْ ينخفض إِنْتَاج إنزيم اللاكتاز المطلوب لهضم الأطعمة التي تحتوي على الحليب فتجد المعدة صعوبة في هضم منتجات الألبان، أيضاً، السُّكَّرِيّات الموجودة في هذا الطعام قد تسبب الانتفاخ والغاز والغثيان؛ ممَا يَزِيد من أعراض الإسهال.