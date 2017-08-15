مصادر لـ«تواصل»: إحالة شكاوى أهالي حائل ضد مغرد «الحسابات السوداء» المسيئة للنيابة العامة

تواصل – خاص – سامي الثبيتي:

علمت “تواصل” من مصادر موثوقة في إِمَارَة حائل، أن الجهات المختصة بالإِمَارَة بصدد البت في الشكاوى، التي وردتها ضد الكاتب طراد الأسمري، وتتهمه بالإسَاءَة لأهالي المنطقة، وقالت المصادر إن “الإِمَارَة تحقق في هذه الشكاوى وسيتم إحالتها إِلَى النيابة العامة للتحقيق فيها”.

وأَضَافَ المصدر أن عَدَدَاً من أَهَالِي المنطقة تقدموا للإِمَارَة ببلاغات وشكاوى ضد الكاتب، عبروا فيها عن تضررهم مما صدر من الكاتب الأسمري ضد أَهَالِي المنطقة، واعتبروه إسَاءَة لهم.

وقال المصدر إن الموضوع سيتم مناقشته من قبل الجهات المختصة في الإِمَارَة، وأضاف “سيكون هناك تحقيق في الأمْر، واتخاذ الإجراءات النظامية، وسيكون هناك مساءلة”.

وَتَابَعَ المصدر قَائِلاً: “من حق أَي مواطن أن يتقدم بما يراه للإِمَارَة، والأمْر سيكون موضع اهتمام”، وَأَكَّدَ أن: “الشكوى التي تقدم بها عدد من الأهالي ضد الكاتب سيتم البت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم إِحَالَة الشكاوى إِلَى النيابة للتحقيق فيها”.

وتوالت ردودُ الفعل المستنكِرة لتغريدة الكاتب طراد الأسمري، والتي نَسب فيها مصدراً ما يُسَمَّى بـ”الحسابات السوداء” لمدينتي حائل والمدينة الْمُنَوَّرَة، وطالب مغردون بمحاكمة الكاتب إزاء ما كتبه بحق أَهَالِي المدينتين.

وضج موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، بهاشتاقات مستنكرة تغريدة الكاتب، ففي وسمين بعنوان: “طراد_الأسمري_يتهم_المدينة_وحايل”، و”#طراد_يسيء_لأهل_حايل”، أكَّدَ عدد من المغردين أن تغريدة الأسمري تتضمن اتهاماً مباشراً لأهالي مدينتي حايل والمدينة الْمُنَوَّرَة، مطالبين بمحاسبة ومحاكمة الكاتب على تغريدته المسيئة.

وقال المغرد متعب الأسمري في تغريدة له: إن المغرد “لا يمثل إلا نفسه فقط!!”، فيما استنكر الشاعر ظافر بن شريان تغريدة الأسمري بقوله: ‏‏”أنا أسمري وأشجب كلامه من الأساس”.

أما الكاتب عبدالله العجلان، فطالب بمحاسبة الأسمري في تغريدة قَالَ فيها: ‏”محاسبته مسؤولية الجهات الحُكُومِيّة المختصة، بأسرع وقت حَتَّى لا يتطور الأمْر إلى ما هو أسوأ..!”.

وطالب محمد السيف ومتعب الباتع الكاتب الأسمري بإثبات ادعائه وطالبا بمحاسبته؛ وقال “السيف”: “البيّنة على من ادَّعَى.. نناشد سمو وزير الدَّاخِلِيَّة بمحاسبته، فمثله يخرق لُحمة الوطن ويشكك بولاء أبنائه”، وَأَكَّدَ “الباتع” قَائِلاً: “حكومتنا لا ترضى التطاول ⁧‫#طراد_الأسمري_يتهم_المدينة_وحائل ‏إما تُحضر الدليل القاطع من مصدر حُكُومِيّ. أو سنتخذ ضدك الطرق النظامية ‏(إلا بث الكراهية)”.

وقال الإعلامي أنور المحيسن في تغريدة له: “مصدر يؤكد إمارة حائل شرعت باتخاذ الإجراء المتبع حيال تغريدة طراد. لله درك يا وجه السعد الأمير عبدالعزيز بن سعد”.