 «مجلة ألمانية»: ملايين الأمريكيين مدمنون للهروين والأفيون | صحيفة تواصل الالكترونية

«مجلة ألمانية»: ملايين الأمريكيين مدمنون للهروين والأفيون

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«مجلة ألمانية»: ملايين الأمريكيين مدمنون للهروين والأفيون

تواصل – سامر محمد:

أجرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية تَحْقِيقَاً بِشَأْنِ انْتِشَار تعاطي المخدرات في الولايات المتحدة، حيث وجدت أن المخدرات انتشرت على نطاق غير مسبوق في المناطق الريفية مما يدمر الطبقة الوسطى هناك.

وأَضَافَت أن ملايين الأمْريكيين باتوا يعتمدون على الهروين والمواد الأفيونية، ففي مدينة “هنتنجتون” الأمْريكية التي توصف بعاصمة المخدرات، يوجد مدمن واحد من بين كل أربعة هناك.

وتحدثت عن أن بعض المسكنات التي ظهرت في الولايات المتحدة كانت في الواقع من الهروين المصنع؛ مما تسبب في تحول مئات الآلاف إلى مدمنين.

ولفتت إلى أن إدمان الهروين والمواد الأفيونية بات يقتل نحو 100 شخص يومياً؛ أَي ما يقارب عدد الأمْريكيين الذين يموتون في حوادث الطرق.

وذَكَرَت أن ما يجري يمكن وصفه بالكارثة الصحية التي راح ضحيتها 300 ألف شخص مُنْذُ عام 2000م، في وقت تعمل فيه مراكز إعادة التأهيل بكامل طاقتها، إلا أن قائمة الانْتِظَار طويلة بسبب زيادة أعداد المدمنين.

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