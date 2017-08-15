إجراء 52 جراحة طارئة و١٧٥ عملية غسيل كلوي للحجاج في مستشفيات مكة

تواصل – مكة المكرمة:

قالت مديرية الشؤون الصحية في مكة المكرمة إن مستشفياتها أجرت مناظير لعدد (١٧) حاجاً، (١٣ ذكراً – ٤ نساء) و(١٧٥) عملية غسيل كلوي للحجاج (١١٣ ذكراً – ٦٢ امرأة)، فيما تم إجراء عملية قسطرة (١) لحاجة، وذلك منذ مطلع شهر ذي القعدة وحتى الآن.

وأضافت أنه تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد (٣٨٩٩) حاجاً وحاجة من مختلف الجنسيات من الذين وصلوا إلى مكة المكرمة، كما بلغ مجموع من تم إدخالهم إلى المستشفيات (٢٧١) حاجاً، منهم (١٦٠) حاجاً، و(١١١) حاجة.

واستقبلت أقسام الطوارئ (٢٩٥٣) حاجاً، منهم (١٨٢٤) ذكراً، و(١١٢٩) أنثى، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات (٤٢٥) حاجاً، منهم (٢٢٣) ذكراً، و(٢٠٢) أنثى وذلك خلال نفس الفترة.

وكذلك تم إجراء (٥٢) عملية جراحية طارئة للحجاج منهم (٣١) ذكراً، و(٢١) أنثى، كما أجريت عمليات مجدولة لعدد (٥) حجاج (٣) ذكور، و(٢) إناث.