«الولاية على أموال القاصرين»: عدد المستفيدين من أرشفة فرع الرياض 6639 مستفيداً

تواصل – هياء الدكان:

قام رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، بزيارة لفرع الهيئة بمنطقة الرياض، للوقوف على سير العمل، وخطوات ومراحل المعاملات في الفرع، وأَعْمَال الأرشفة للوثائق المنقولة من بيت المال بالمحكمة العامة بالرياض الذي يتكون من 13 نوعاً من الوثائق.

كمَا قَدَّمَ المهنا بعض التوجيهات التي تسهم في سرعة الأداء وإنجاز المعاملات، مُؤكِّدَاً على أهمية تدقيق المعاملات المطلوبة، والعمل على حل جميع المشكلات الطارئة مع كافة إدارات الهيئة، ودَعَا إلى استقبال جميع المقترحات التي تسهم في سرعة الأداء والتميز في العمل.

مِنْ جِهَتِه، أَوْضَحَ مدير عام الفرع خالد بن حماد اللزام – الذي كان أحد مستقبلي رئيس الهيئة، إِضَافَةً إلى مساعد الرئيس للخدمات المساندة عبدالرحمن بن حمود الضحيان، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام – أن الملفات والوثائق التي تَمَّت أرشفتها إِلِكْتُرُونِيّاً بلغت 16089 وثيقة، تشكل قرابة 69% من إِجْمَالي الوثائق، وبلغ إِجْمَالي المستفيدين التي أدخلت بياناتهم 6639 مستفيداً.

وفي النهاية، أَعْرَب مَعَالِي رئيس الهيئة، عن شكره لأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم، والقضاة في منطقة الرياض، على تعاونهم مع الهيئة في ما يخدم مصلحة المستفيدين من المواطنين والمقيمين.