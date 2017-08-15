وفاة المحدث «ظهير الدين المباركفوري» صاحب أعلى سند في صحيح مسلم

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تُوفي مساء اليوم الشيخ المحدث ظهير الدين المباركفوري، الذي يعد صاحب أعلى سند في صحيح مسلم، ومن كبار المسندين لكتب السنة، وذلك عن عمر يناهز 95 عاماً.

وقيل عن الشيخ ظهير الدين المباركفوري، إنه كان رفيقاً بطلبته وحليماً ورضي الخُلق، ومهما كان تعباً يهش ويبش لكل من يسلم عليه، يذكر عنه أن الأساتذة في الهند من عادتهم حمل عصا لضرب الطلاب المسيئين والمقصرين، لكنه دَّرس مدة 60 سنة، ولم يستعمل العصا البتة، ولم يضرب طالباً.

وقال أحد تلامذته: “إن شيخنا ظهير الدين تفنن في 17 علماً من علوم الحديث، وأصول التفسير، والتاريخ الإسلامي، والمنطق، وله اختصاص وخبرة عظيمة بتدريس سنن أبي داوود، ومقدمة ابن خلدون، درسهما أكثر من 40 سنة‘‘.

ويعد ظهير الدين المباركفوري أحد أعلام الحديث بشبه القارة الهندية، وآخر تلامذة الشيخ المحدث عبدالرحمن المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي.