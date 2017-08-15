 أمير الحدود الشمالية يوجه بتسريع إنجاز المشروعات بالمنطقة | صحيفة تواصل الالكترونية

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أمير الحدود الشمالية يوجه بتسريع إنجاز المشروعات بالمنطقة

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أمير الحدود الشمالية يوجه بتسريع إنجاز المشروعات بالمنطقة

تواصل – واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير الحدود الشمالية، بمكتب سُمُوّه في الإمارة، اليوم الثلاثاء، اجتماع الإدارات الحُكُومِيّة الخدمية بحضور مديري الإدارات الحُكُومِيّة والخدمية بالمنطقة.

واستعرض الاجتماع المشروعات الجديدة التي تنفذ بالمنطقة، وما وصلت إليه من نسب الإنجاز، حيث أكَّدَ سُمُوّه أهمية مواصلة الأَدَاء ومتابعة المشروعات بما يضمن تنفيذ هذه المشروعات في أوقاتها المحددة التي تخدم مصلحة المواطن.

وَشَدَّد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية قيام مُدِيرِي الإدارات الحُكُومِيّة بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي تحت التنفيذ ومعالجة معوقات سير العمل في تلك المشروعات، ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشاكلهم أوَّلاً بأول، إلى جانب مُتَابَعَة المكتب التنسيقي المكون من الإدارات الخدمية، مُؤكِّدَاً على أهمية ترسية وطرح المشروعات المعتمدة مستقبلاً على الشركات القادرة على التنفيذ حتى تظهر تلك المشروعات لحيز الوجود والاستفادة منها في وقتها المحدد، حَاثّاً الجميع على الاهتمام بعمل اللجان وتقديم الرؤى والأفكار، وحضور الاجتماعات ورفع تقارير ومعلومات متكاملة مبنية على مسوحات ميدانية من الإدارات الخدمية حتى تتحقق التنمية الشاملة، مُطَالِبَاً بتقديم المزيد من الجهود المخلصة، وتيسير أَعْمَال المواطن وإيجاد الحلول والتجديد في أسلوب وآليات العمل.

وَنَوَّهَ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على تلمس احتياجات المواطنين في المجالات كافة؛ مِمَّا يتطلب من الجميع الحرص والاهتمام بما يخدم الصالح العام، وتوفير سبل العيش الرغيد للمواطنين في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه، حَفِظَهُمَا اللهُ.

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