«أموال القاصرين» تدشن مركز خدمات المستفيدين بأحدث التقنيات

تواصل – واس:

دشن رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، مركز خدمات المستفيدين بالمقر الرئيس للهيئة بحضور مساعد الرئيس للخدمات المساندة المكلف عبدالرحمن بن حمود الضحيان، ومديري الإدارات وموظفي الهيئة، وكان في استقباله المشرف على المركز محمد بن إبراهيم الدوسري، وعدد من موظفي المركز.

وفي البداية قدم محمد الدوسري شَرْحَاً تعريفياً عن المركز أَوْضَحَ فيه أن المركز تم تصميمه بدقه وعناية متكاملة، بحيث يُسَاهِم في خدمة المشمولين بنظام الهيئة على أكمل وجه. مُوَضِّحَاً آلية العمل في المركز من دخول المستفيد إلى الهيئة إِلَى مغادرته منها، حيث يتم استقبال طلبات المستفيدين واستكمالها؛ ومن ثم تحويلها للإدارات المختصة، ولا تقتصر الخدمة على الحضور الشخصي للمستفيد بل يتم استقبال طلبات المستفيدين من خلال قنوات الاتصال الاخرى ومتابعة طلباتهم، كما يقوم المركز باستقبال الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بخدمات المستفيدين، ويتم التواصل معهم وإِشْعَارهم بما تم حولها.

وبين الدوسري أن المركز يقوم على إعداد مُسُوحات مستوى الرضا عن جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستفيدين من خدماتها، مُضِيفَاً أن المركز سيقوم بإعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاطات وإنجازات المركز ومقترحات تطوير أدائها، مُشِيرَاً إلى أن المركز يستقبل يَوْمِيّاً العشرات من المراجعين.

بَعْدَ ذَلِكَ، قَامَ رئيس الهيئة بزيارة إِلَى مركز الاتصال الموحد والعمل الذي يجري فيه، كما اطَّلَعَ على مركز الاتصالات الإدارية بعد تحديثه، وقدم له مدير المركز بالإنابة راشد المسعود تعريفاً بمهام وأدوار المركز.

وأَعْرَب رئيس الهيئة عن شكره للمشرف على المركز والموظفين على جهودهم المميزة في ما يخدم مصلحة المستفيدين من المواطنين والمقيمين.

ودَعَا كافة الموظفين إِلَى حسن استقبال المستفيدين، وإِنْهَاء معاملاتهم في أسرع وقت، وعبر مدير المركز عن شكره لمَعَالِي رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا؛ على تدشينه المركز ودعمه الكبير والمتواصل؛ من أجل إنشاء هذا المركز الحديث والمتطور.