 مسؤول إيراني: حدودنا اليوم عقائدية ولا نعترف بالحدود الدولية | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

مسؤول إيراني: حدودنا اليوم عقائدية ولا نعترف بالحدود الدولية اليمن.. رصد أكثر من 7 آلاف حالة ادعاء بين قتل وتعذيب واختفاء خلال 9 أشهر «مجلس المنافسة» يشهِّر بشركة أغذية ويغرمها 5 ملايين ريال نائب خادم الحرمين يلتقي أعضاء البرلمان اليمني المؤيدين للشرعية «ديوان المراقبة» يكشف عن عقود استشارية مخالفة لجهات حكومية بقيمة 12 مليار ريال نائب أمير مكة يوجه بتشكيل لجنة للتأكد من سلامة المباني المخصصة لضيوف الرحمن «وتين».. بوابة إلكترونية تدشنها «الصحة» للتبرع بالدم ضمن تطبيق «أجير».. «العمل» تسمح بالجمع بين وظيفتين خلال موسم الحج  عمره لا يتجاوز الـ10 سنوات.. طفل كفيف يقهر الإعاقة ويحفظ القرآن كاملاً تقرير يتهم المبعوث الأممي إلى اليمن بالانحياز لميليشيا «الحوثي» (فيديو) «الصحة»: وفاة مواطن بالباحة وتسجيل إصابة جديدة لوافد بفيروس «كورونا» بالمدينة تعرف على أبرز أنظمة واتفاقيات ومبادرات «حقوق الإنسان» بالمملكة (إنفوجراف)

مسؤول إيراني: حدودنا اليوم عقائدية ولا نعترف بالحدود الدولية

0
مسؤول إيراني: حدودنا اليوم عقائدية ولا نعترف بالحدود الدولية

تواصل – وكالات:

نقلت وكالة إخبارية تابعة للسلطة القضائية الإيرانية تصريحات لنائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي الذي تحدث خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الحرس الثوري في سوريا.

وقال سلامي وفقاً لوكالة ميزان الرسمية: “أصبحت حدودنا اليوم حدوداً عقائدية وجهادية ولا نعترف بالحدود الدولية”، مضيفاً: “تعتبر إيران الدولة الأكثر أمناً في منطقة هي الأكثر فقداً للأمن في العالم” – على حد قوله -.

وتابع: “حين نكون مهيمنين على الخليج، كيف للعالم أن يحاصرنا وحين نقول إننا قادرون على مواجهة أية قوة بحرية كيف نسمح للعالم أن يخاطبنا بلغة التهديد؟”.

وختم نائب قائد الحرس الثوري بقوله: “نحن تمكنا من نقل المعركة من نهري الكرخة وكارون (الأحواز- جنوب إيران) إلى شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر”.

شاهد ايضا

اليمن.. رصد أكثر من 7 آلاف حالة ادعاء بين قتل وتعذيب واختفاء خلال 9 أشهر

اليمن.. رصد أكثر من 7 آلاف حالة ادعاء بين قتل وتعذيب واختفاء خلال 9 أشهر

«مجلس المنافسة» يشهِّر بشركة أغذية ويغرمها 5 ملايين ريال

«مجلس المنافسة» يشهِّر بشركة أغذية ويغرمها 5 ملايين ريال

نائب خادم الحرمين يلتقي أعضاء البرلمان اليمني المؤيدين للشرعية

نائب خادم الحرمين يلتقي أعضاء البرلمان اليمني المؤيدين للشرعية

«ديوان المراقبة» يكشف عن عقود استشارية مخالفة لجهات حكومية بقيمة 12 مليار ريال

«ديوان المراقبة» يكشف عن عقود استشارية مخالفة لجهات حكومية بقيمة 12 مليار ريال

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>