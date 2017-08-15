مسؤول إيراني: حدودنا اليوم عقائدية ولا نعترف بالحدود الدولية

تواصل – وكالات:

نقلت وكالة إخبارية تابعة للسلطة القضائية الإيرانية تصريحات لنائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي الذي تحدث خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الحرس الثوري في سوريا.

وقال سلامي وفقاً لوكالة ميزان الرسمية: “أصبحت حدودنا اليوم حدوداً عقائدية وجهادية ولا نعترف بالحدود الدولية”، مضيفاً: “تعتبر إيران الدولة الأكثر أمناً في منطقة هي الأكثر فقداً للأمن في العالم” – على حد قوله -.

وتابع: “حين نكون مهيمنين على الخليج، كيف للعالم أن يحاصرنا وحين نقول إننا قادرون على مواجهة أية قوة بحرية كيف نسمح للعالم أن يخاطبنا بلغة التهديد؟”.

وختم نائب قائد الحرس الثوري بقوله: “نحن تمكنا من نقل المعركة من نهري الكرخة وكارون (الأحواز- جنوب إيران) إلى شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر”.