 تطبيق جديد لأجهزة آبل يُحذر من القرصنة | صحيفة تواصل الالكترونية

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تطبيق جديد لأجهزة آبل يُحذر من القرصنة

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تطبيق جديد لأجهزة آبل يُحذر من القرصنة

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة جوجل أن الإصدار الجديد من تطبيق البريد الإلكتروني Gmail لأجهزة آبل الجوالة المزودة بنظام “آي أو إس” يحذر المستخدم قبل النقر على الروابط المشبوهة في رسائل البريد الإلكتروني، التي يتم استقبالها.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يتم إظهار إرشادات توضح ما إذا كانت هذه الروابط تؤدي إلى صفحات تصيد البيانات، والتي تستهدف الحصول على بيانات تسجيل الدخول، وتساعد هذه الوظيفة الجديدة على الحد من هجمات الاحتيال وسرقة البيانات.

ويمكن للمستخدم إخبار شركة جوجل بالتحذيرات غير المبررة، ومن المقرر طرح التحديث الجديد لتطبيق Gmail للهاتف الذكي آي فون والجهاز اللوحي آي باد تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتوافر وظيفة التحذير من هجمات التصيد في إصدار Gmail المخصص لأجهزة أندرويد منذ مايو الماضي.

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