«ديوان المراقبة» يكشف عن عقود استشارية مخالفة لجهات حكومية بقيمة 12 مليار ريال

تواصل – الرياض:

كشف ديوان المراقبة العامة عن توسع الجهات المشمولة برقابته في العديد من العقود الاسْتشَارية والسنوات المالية السابقة والتي قُدرت قيمتها بمليارات الريالات.

وأَوْضَحَ الديوان أن إِجْمَالي قيمة تلك العقود بلغ نحو 12 مليار ريال لعقود تقديم اسْتشَارات دعم التدريب والتوظيف وتقنية المعلومات، وعقود أخرى خلال العام المالي المنصرم 36ـ1437.

واعتبر الديوان ذلك مخالفة للأمر السامي القاضي بالحد من الاعتماد على المكاتب الاسْتشَارية، ولاحظ الديوان اسْتِمْرَار عدد من المؤسسات الحُكُومِيّة بتكليف بعض المستشارين بأَعْمَال وظائف قيادية، رغم أن التعاقد معهم لغرض الخدمات الاسْتشَارية فقط؛ وهُوَ مَا يعد مخالفاً للائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجْتِمَاعِيّة التي قصرت التكليف على موظفي المؤسسة.

ونبه الديوان على ظاهرة اسْتِمْرَار تعاقد عدد من الأجهزة الحُكُومِيّة مع شركات لمجرد توظيف وتزويد الجهاز بالأَفْرَاد، مع اسْتِمْرَار تبعية هؤلاء الموظفين للشركة، ودفع رواتبهم من قبلها، وَفْقَاً لـ”الرياض”.

وَأَشَارَ إلى أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على تمكين المواطنين من شغل هذه الوظائف، فتبقى مشغولة بأجانب عن طريق مثل هذه الشركات، مُؤكِّدَاً أن ذلك يكلف الدولة مبالغَ عالية، لا تعادل ما يقدمه هؤلاء الموظفون من عمل.