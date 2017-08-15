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تقرير يتهم المبعوث الأممي إلى اليمن بالانحياز لميليشيا «الحوثي» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

بثت قناة “الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، تَقْرِيرَاً مصوراً يسلط الضوء على الجولات الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، والذي يظهر انحيازه إلى ميليشيا الحوثي بعد زيارته الأخيرة إلى طهران.

ونقل التقرير عن ثلاثة محللين سياسيين، اتفاقهم على أن دور الأمم المتحدة الظاهر في تحركات “ولد الشيخ” يعد متبايناً، فَضْلاً عن أن محاولته إعادة فتح مطار صنعاء يعد انحيازاً لصالح ميليشيا “الحوثي”.

وَأَشَارَ التقرير إلى أن “ولد الشيخ” فشل في إقناع إيران الداعم السياسي والمالي للحوثيين بإقناع الميليشيا بالانسحاب من ميناء الحديدة، ليذهب المبعوث الأممي بعدها إلى أَبُوظَبْي؛ بهدف محاولة إقناع التحالف العَرَبِيّ بإعادة فتح مطار صنعاء.

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