برنامج محاسبي يساعد المنشآت الصغيرة.. لا يحتاج إلى متخصص (فيديو)

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أوضح عبد الله الدايل، مؤسس برنامج “قيود المحاسبي”، أن البرنامج يعد مميزاً جداً للمنشآت الناشئة والصغيرة والتي تعاني من نقص المحاسبين لديها، أو عدم القدرة على توظيفهم.

وقال “الدايل” في حديث على برنامج “صوت المواطن” بقناة الإخبارية”: إن “برنامج قيود سهل الاستخدام للمنشآت الصغيرة، والجديد فيه أنه خدمة سحابية يستطيع المستخدم دخوله إلكترونياً، ولا يحتاج لمتخصص في استخدامه”.

وأضاف: أن “البرنامج عبارة عن خدمة سحابية محاسبية للمنشآت الصغيرة التي لا تستطيع توظيف محاسبين”، مبيناً أنه “محاسب إلكتروني ينشئ فواتير بي دي إف ويرسلها لعملائه، ويتابع سداد الفواتير، وتكون المحاسبة فيه أوتوماتيكية”.