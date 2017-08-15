«الصحة»: وفاة مواطن بالباحة وتسجيل إصابة جديدة لوافد بفيروس «كورونا» بالمدينة

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن وفاة مواطن يبلغ من العمر 89 عاماً، بفيروس “كورونا”، وقالت إنه أُصيب بالمرض وأُدخل مستشفى حكومياً في بلجرشي بمنطقة الباحة، وهو من الحالات المسجلة سابقاً، كما أنه مصاب بأمراض أخرى.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بالمرض لوافد يبلغ من العمر 67 عاماً، وهو من الحالات المخالطة بطريقة غير مباشرة للإبل، وقد ظهرت عليه أعراض مرضية، وأدخل مستشفى حكومياً في المدينة المنورة ومازالت حالته مستقرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها: أن حالة واحدة مصابة بالمرض تماثلت للشفاء، وهي من الحالات المصابة بالفيروس في جدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.