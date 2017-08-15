 «جهاز فحص الأحشاء» يحبط تهريب 2600 جرام من «الهيروين» و«الشبو» بمطار الطائف | صحيفة تواصل الالكترونية

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«جهاز فحص الأحشاء» يحبط تهريب 2600 جرام من «الهيروين» و«الشبو» بمطار الطائف

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«جهاز فحص الأحشاء» يحبط تهريب 2600 جرام من «الهيروين» و«الشبو» بمطار الطائف

تواصل – واس:

تمكَّن جمرك مطار الطائف، من إِحْبَاط ثلاث محاولات لتهريب (2.679) كيلوجراماً، من مادتي “الهيروين” “والشبو” عُثر عليها مُخبأتين مع مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

وأَوْضَحَ مدير جمرك مطار الطائف أحمد المالكي، أنه خلال إِجْرَاء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وبعد عرضه على جهاز فحص الأحشاء، عُثر بداخلها على 15 كبسولة تحتوي على 259 جراماً من مادة “الشبو”، و(63) جراماً من الهيروين.

وأَضَافَ المالكي، بنفس طريقة التهريب السابقة، حاول آخر تهريب 44 جراماً من “الهيروين”، و310 جرامات من مادة “الشبو”، وذلك بإخفائهما في كبسولات داخل أحشائه، كما عُثر على 2.30 جرام من مادة “الشبو” مخفية في حقيبة أحد القادمين.

يُذكر أن مادة “الشبو” تُصنَّع من مادة “الميثا إمفيتامين”، وتُعد من أخطر أنواع المخدرات المُصنَّعة، وهي منشطات شديدة التأثير وتؤدي إلى الإدمان.

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