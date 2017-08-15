مجمع الملك فهد للكسوة يضع الخطة التشغيلية لعملية تبديل ثوب الكعبة

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ناقش مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الدكتور محمد بن عبدالله باجوده مع المشرف على المجمع الدكتور المهندس طلال بن صالح مندوره، ووكيل المجمع للشؤون الإدارية الأستاذ هشام بن سليمان علاء الدين، ووكيل المجمع الأستاذ فايز بن عبدالملك ملا، ورؤساء الأقسام بالمصنع وعدد من الفنيين المختصين، مهمة تبديل ثوب الكعبة المشرفة بحلته الجديدة، والجوانب التشغيلية والفنية لعملية التبديل من الجهات الأربعة والذي سيكون -بمشيئة الله- صبيحة التاسع من ذي الحجة يوم الوقوف بعرفات.

وحث باجودة، على أهمية الدقة للبدء في الوقت المحدد الذي سيكون بعد صلاة الفجر، وحث كذلك على أهمية التزام فريق العمل الممثل لجميع الأقسام الفنية والإدارية والطبية وتنظيم العمل، بالخطة المتبعة والاهتمام بدور السلامة.

يأتي ذلك امتداداً لاهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالحرمين الشريفين وبإشراف من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة من معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، حيث تولي كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماماً بالغين على مدار العام.​