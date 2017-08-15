 ضبط قارب يقوده عربيان يُهرِّب كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون بقطاع حقل (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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ضبط قارب يقوده عربيان يُهرِّب كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون بقطاع حقل (صور)

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ضبط قارب يقوده عربيان يُهرِّب كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون بقطاع حقل (صور)

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدثُ الرسمي لحرس الحدود، إن الدوريات البحرية بحرس الحدود في منطقة تبوك، ألقت القبض على مستقلين لأحد القوارب -اثنين من جنسية عربية- في حدود مسؤوليات قطاع حقل، وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على 299 ألف قرص إمفيتامين مخدر (كبتاجون).

وأوضح المتحدث الرسمي، أن المهربين حاولا عند اعتراض القارب للتحقق منه تغيير وجهتهم والفرار والعودة من حيث أتوا؛ مما حتم التعامل معهما بكل حزم وقوة ونتج عن ذلك القبض على القارب ومستقليه، ومباشرة القضية واستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

 

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