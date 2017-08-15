 لهذا السبب.. «التجارة» تستدعي 4700 سيارة «رينو سيمبول» | صحيفة تواصل الالكترونية

لهذا السبب.. «التجارة» تستدعي 4700 سيارة «رينو سيمبول»

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لهذا السبب.. «التجارة» تستدعي 4700 سيارة «رينو سيمبول»

تواصل – فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، عن استدعاء 4737 مركبة من طراز “رينو سيمبول” موديلات ” 2015/ 2017″

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر “تويتر”، إن سبب الاستدعاء، يعود إلى خلل في البطارية قد يؤدي إلى عدم القدرة على تشغيل المحرك”.

من جهة أخرى تفاعلت الوزارة مع تساؤلات بعض المواطنين عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة والاستثمار بتويتر، عن أهمية استدعاء السيارات، في حين أن ملاكها يستطيعون تغيير البطارية في أي مركز صيانة، حيث كان ردها أن من حق المستهلك إجراء الإصلاحات مجاناً.. والوزارة تعمل جاهدة بجولات تفتيشية يومية لضبط المخالفات ومتابعة بلاغات المستهلكين.

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