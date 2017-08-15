 «العذيقي» يرعى حملة «نجود بدمائنا هدية لحجاجنا» بالقنفذة ويُكرم المشاركين فيها | صحيفة تواصل الالكترونية

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«العذيقي» يرعى حملة «نجود بدمائنا هدية لحجاجنا» بالقنفذة ويُكرم المشاركين فيها

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«العذيقي» يرعى حملة «نجود بدمائنا هدية لحجاجنا» بالقنفذة ويُكرم المشاركين فيها

تواصل – سلطان السهيمي:

أقامت مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة، ممثلة في إدارة المختبرات وبنوك الدم، وبالتعاون مع مركز صحي ثلاثاء بني عيسى، وبالشراكة مع كل من لجنة التنمية الاجتماعية، والمكتب التعاوني ومندوبية تحفيظ القرآن وجمعية البر الخيرية بالقنفذة حملة التبرع بالدم لحجاج بيت الله الحرام، تحت رعاية الأستاذ سامي العذيقي مدير عام الشؤون الصحية بالمحافظة.

وكرم العذيقي، جميع الجهات المشاركة في إنجاح الحملة، التي أقيمت تحت شعار ‘‘نجود بدمائنا هدية لحجاجنا‘‘ وبمشاركة من الفرق التطوعية، ولاقت الحملة نجاحاً كبيراً وحضوراً لافتاً من أهالي المركز ومن خارجه.

 

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