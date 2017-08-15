 شركة أمريكية تُطلق 20 فأراً في مهمة فضائية | صحيفة تواصل الالكترونية

شركة أمريكية تُطلق 20 فأراً في مهمة فضائية

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شركة أمريكية تُطلق 20 فأراً في مهمة فضائية

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية، أمس الاثنين، كبسولةً إلى محطة الفضاء الدولية تحمل أطناناً من الإمدادات والتجارب العلمية، إضافة إلى 20 فأراً.

وبحسب صحيفة “تليغراف” البريطانية، تستهدف الشركة عودة الفئران أحياء من المهمة داخل كبسولة سبيس إكس دراغون في غضون شهر، والتي كانت جزءاً من دراسة لفهم المشاكل البصرية، التي تواجه بعض رواد الفضاء.

وحملت الكبسولة أيضاً شحنة تقترب من 3 أطنان من مكونات التجارب وثلاجة صغيرة بها أكواب أيس كريم وكعكة، وقطع من الحلوى.

ومثل المرات السابقة، عاد صاروخ سبيس إكس إلى قاعدة كيب كارنيفرال بعد وقت قصير من إطلاقه، فيما يعد الهبوط الرابع عشر الناجح للشركة، التي تسعى لإعادة استخدام الصواريخ لتقليل النفقات.

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