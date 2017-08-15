 هذه العلامات تُنذر بمشاكل السمع لدى طفلك | صحيفة تواصل الالكترونية

هذه العلامات تُنذر بمشاكل السمع لدى طفلك

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هذه العلامات تُنذر بمشاكل السمع لدى طفلك

 

تواصل – وكالات:

قالت رابطة أطباء الأنف والأذن والحنجرة بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية إنه يمكن للوالدين الاستدلال على مشاكل السمع لدى الأطفال من خلال ملاحظة بعض العلامات، أبرزها عدم استجابة الطفل مباشرة، عندما يتحدث إليه أحد الأشخاص.

ومن العلامات الأخرى عدم نطق الكلمات بشكل صحيح أو الاستماع للموسيقى أو التلفاز بصوت عال للغاية، بالإضافة إلى صعوبات التحصيل الدراسي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقد ترجع مشاكل السمع لدى الأطفال إلى أسباب خطيرة، مثل التهابات الجيوب الأنفية والتهابات الأذن الوسطى، أو أسباب بسيطة، مثل انسداد القناة السمعية بفعل شمع الأذن. وفي كل الأحوال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء مشاكل السمع لدى الطفل.

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