«الصحة العالمية»: مختبر مستشفى الملك سلمان من أفضل المختبرات بالشرق الأوسط

تواصل – الرياض:

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، مختبر مستشفى الملك سلمان بالرياض، من أفضل المختبرات على مستوى المملكة بعد حصوله على ستة مراكز من المراكز العشرة الأولى في اختبار عينات الجودة الخارجية لعام 2016م، على مستوى المختبرات المشاركة في البرنامج.

كما حقق المختبر، الدرجة الكاملة بنسبة 100% في تقييم العينات القياسية لأقسام الميكروبيولوجي للمرة السادسة عن النصف الأول من عام 2017م، ضمن برنامج الجودة النوعية الخارجية تحت إشراف المنظمة في مسقط EMRO/WHO. ذلك البرنامج الذي يشارك فيه عدد كبير من المختبرات الإقليمية والمرجعية على مستوى الشرق الأوسط ويُجرى مرة واحدة كل ستة أشهر بحسب ‘‘الرياض‘‘.

من جهته أكد رئيس قسم المختبر بمستشفى الملك سلمان بالرياض الأخصائي، أول خالد الزياد، بأن مختبر مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز يعد أحد الخمسة الأوائل في الشرق الأوسط من المختبرات الطبية المشاركة في البرنامج والذين حصلوا على الدرجة الكاملة وهذا دلالة واضحة على التطور الملحوظ في مستوى الأداء وبنك الدم وتقديم أرقى وأفضل الخدمات المخبرية للمواطنين.

وأضاف الزياد أنه لابد من التأكيد على ضرورة التقيد بقواعد التحليل المخبري السليمة لإمكانية إصدار نتائج دقيقة يمكن للطبيب أن يثق ويعتمد عليها، فلابد من اتباع قوانين مراقبة الجودة وخصوصاً باستعمال محاليل معتمدة ومجربة عالميا حتى لا يكون هناك مجال للشك في النتائج الصادرة وبتوفيق من الله فقد حصل المختبر على الدرجة الكاملة في دقة التحاليل الطبية وأن حصول المستشفى على هذه النتائج المتميزة حتماً سيكون دافعاً لمزيد من العطاء والتقدم والريادة في تقديم الخدمات الطبية العلاجية والتشخيصية على المستوي المحلي والإقليمي.