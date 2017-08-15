هل تعاني من «قرحة المعدة»؟.. إذاً تجنّب هذه الأطعمة وعليك بتلك

تواصل – وكالات:

يُستخدم تعبير قرحة المعدة لوصف أية فتحة ملتهبة على مجرى الهضم، لكن الشائع أن يكون موضع القرحة في أعلى الأمعاء الدقيقة.

بعض حالات القرحة تحدث نتيجة التوتر ونوعية الأطعمة، بينما تحدث نصف حالات القرحة أو أكثر نتيجة الإصابة ببكتريا تسمّى إتش بيلوري.

يسبب أكل أنواع معينة من الأطعمة في إثارة حموضة المعدة، وبالتالي آلام القرحة، بينما تساعد أطعمة أخرى على تخفيف المشكلة.

تجنّب هذه الأطعمة:

الحليب: يعتقد البعض أن منتجات الحليب تخفّف الحموضة وبالتالي تناسب حالة القرحة، لكن العكس هو الصحيح، يتسبب الحليب ومنتجاته في زيادة إنتاج‏ حمض المعدة، وبالتالي إثارة آلام القرحة.

البهارات: لا تزال الصلة بين البهارات وإثارة حساسية القرحة غير مفهومة علمياً، لكن هناك بالفعل تأثير سلبي عند أكل البهارات يزيد هذه الآلام.

الكافيين: يوجد الكافيين في القهوة والشاي والشوكولا والمياه الغازية، وهو من المواد المثيرة لآلام القرحة.

أطعمة صديقة:

المأكولات الغنية بالألياف هي الأفضل لتحسين عملية الهضم، وأهمها الخضراوات والفواكه، وتحث التوصيات الطبية على أن يأكل الرجل ما بين 30 و38 غراماً من الألياف، والمرأة ما بين 21 و25 غراماً في اليوم

تساعد الألياف على الوقاية من القرحة، وعلى تخفيف آلام المعدة في حال الشكوى منها، إلى جانب فوائد أخرى مثل الوقاية من أمراض السكري والقلب.