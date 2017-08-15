 «مساجد الطائف» تنهي تجهيزات ميقاتي «قرن المنازل» و «وادي محرم» لاستقبال الحجاج | صحيفة تواصل الالكترونية

«مساجد الطائف» تنهي تجهيزات ميقاتي «قرن المنازل» و «وادي محرم» لاستقبال الحجاج

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«مساجد الطائف» تنهي تجهيزات ميقاتي «قرن المنازل» و «وادي محرم» لاستقبال الحجاج

تواصل – واس:

أكد مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف عبدالعزيز بن بخيت المدرع، أن إدارة المساجد بمحافظة الطائف، أنهت جميع التجهيزات والاستعدادات بميقات “قرن المنازل” على طريق (الطائف ـ السيل ـ مكة المكرمة)، وميقات “وادي محرم” على طريق (الطائف ـ الهدا ـ مكة المكرمة)، من ناحية الصيانة والإنارة والنظافة والصوتيات وتجهيز المكاتب الخاصة باللجان العاملة بالميقات من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف، أن الإدارة استكملت التجهيزات كافة بمسجدي الميقات استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن قاصدي بيت الله الحرام عبر ميقاتي السيل الكبير، ووادي محرم، مشيراً إلى تشكيل عدد من فرق العمل ذات العلاقة التي باشرت مهامها مبكراً، إضافة إلى تقديم جميع التسهيلات للجهات الحكومية المشاركة في تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام في الميقاتين منها: الأمانة والصحة والأمن العام وهيئة الهلال الأحمر والدفاع المدني وشركة الكهرباء.

وبيّن، أنه سيتولى منسوبي الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج أعمالهم لإلقاء دروس وكلمات وتوعية للحجاج والرد على أسئلتهم فيما يتعلق بمناسك الحج، إضافة إلى توزيع عدد من النشرات والكتيبات والأشرطة المسموعة التوعوية المتعلقة بنسك الحج على ضيوف الرحمن.

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