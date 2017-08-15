فحوصات مهمة للسيارة قبل الانطلاق في العطلات.. تعرّف عليها

تواصل – وكالات:

أوصى نادي سيارات أوروبا (ACE) بإجراء بعض الفحوصات المهمة للسيارة قبل الانطلاق في العطلات، وذلك للحفاظ على سلامة وأمان القيادة.

وأوضح النادي الألماني أنه ينبغي فحص كل العناصر، التي تتعرض للإجهاد خلال الرحلة، مثل الإطارات والإضاءة ومستويات السوائل والزيوت. كما ينبغي إلقاء نظرة متفحصة على حيز المحرك وفحص ما إذا كانت الخراطيم سليمة وما إذا كان الصدأ قد أصاب بعض التوصيلات.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون السير المخروطي سليماً ومستقراً جيداً في موضعه، ومن المهم أيضاً فحص الزجاج الأمامي من حيث خبطات الحجارة الصغيرة، والتي يمكن أن يزداد حجمها خلال الرحلات الطويلة.