 «عضو بالشورى» يطالب بإنشاء مراكز تجارية كاملة بالأحياء بديلاً للمحال المنفردة | صحيفة تواصل الالكترونية

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«عضو بالشورى» يطالب بإنشاء مراكز تجارية كاملة بالأحياء بديلاً للمحال المنفردة

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«عضو بالشورى» يطالب بإنشاء مراكز تجارية كاملة بالأحياء بديلاً للمحال المنفردة

تواصل – الرياض:

طالب نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، باستبدال المحال الصغيرة كالتموينات وغيرها، بمراكز تجارية متكاملة داخل الأحياء، تضم البقالات والصيدليات والمغاسل والحلاقين والخياطة والمطاعم والبناشر، على أن تكون ذات مواصفات حديثة ومتطورة، وأن يوظف فيها السعوديات من ساكنات الحي.

واعتبر أن مقترحه سيشجع السعوديات والسعوديين على العمل، إذ سيوفر عليهم وسائل الانتقال، كما أنه سيكون أكثر أماناً لأن العاملين فيه من سكان الحي الذين يعرفون بعضهم بعضاً، قائلاً: ‘‘إن المقترح سيوفر عدداً من الوظائف، كما يترك توصيل الطلبات والخدمة للمواطنين، مثل كريم وأوبر وغيرها‘‘ بحسب ‘‘الحياة‘‘.

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