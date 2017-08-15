«إل جي» تكشف عن مزايا جديدة بهاتفها V30.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

كشفت شركة إل جي عن مجموعة جديدة من المزايا بهاتف V30، إذ تزيح الشركة الكورية الجنوبية عن إمكانيات مختلفة للجهاز منذ الأسابيع القليلة الماضية، لذا اختارت هذه المرة الكشف عن تفاصيل واجهة المستخدم بالهاتف والذى يطلق عليها اسم UX 6.0+.

ووفقا لموقع Gadgetsnow الأمريكي ستظهر واجهة المستخدم لأول مرة مع هاتف V30، كما أكدت الشركة أنها أضافت عدد من التحسينات بإصدار للعمل جنبا إلى جنب مع الشاشة، وتم تعديل واجهة المستخدم بالكامل باستخدام رموز أكثر تنوعا، بما في ذلك شريط بحث جوجل على الشاشة الرئيسية، كما تم تجديد أيقونة الطقس.

وواحدة من أبرز ملامح UX 6.0+ هو الشريط العائم الجديد Floating bar والذى يظهر من جانب واحد من الشاشة، ويمكن الاستفادة منه لتسهيل الوصول إلى التطبيقات وتدوين الملاحظات، وفتح التقويم، والاتصالات، والإعدادات وغيرها من التطبيقات المستخدمة مؤخرا، وفى حال الانزعاج من هذا الشريط يمكن سحبه تماما قبالة الشاشة.

ويحل شريط Floating bar شبه الشفاف محل الشاشة الثانوية المفقودة في جهاز إل جي V30 القادم وإلى جانب الشريط العائم، فإن إل جي تتفوق بالهاتف الجديد بميزة Always-On display المحسنة التي أصبحت الآن أكثر قابلية للتخصيص من ذي قبل، إذ لا تظهر فقط الساعة ولكن يمكنها أيضا إظهار أدوات سريعة، أو مشغل الموسيقى أو صورة شخصية.