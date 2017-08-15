الكيان الصهيوني يعتقل الشيخ رائد صلاح من منزله فجر اليوم

تواصل – وكالات:

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) للتحقيق معه في عدة مناسبات وقعت جميعها بعد قرار حظر الحركة الإسلامية في نوفمبر 2015 بدعوى ممارستها النشاط في المسجد الأقصى والقدس والعمل ضد “إسرائيل”.

وبحسب بيان لشرطة الاحتلال فإن “صلاح” قد أدلى بتصريحات تحريضية أمام الجمهور وقد تم نشر سلسلة من تصريحاته بوسائل إعلام مختلفة حول أجندة الحركة وفكرها.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت الشيخ صلاح “للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون” في إشارة إلى الحركة الإسلامية.

كانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن الشيخ صلاح في 17 يناير الماضي بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنها فرضت قيوداً على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى. وفي أكثر من مناسبة أكد الشيخ رائد صلاح تمسكه بقيادة الحركة الإسلامية على الرغم من قرار الكيان الصهيوني حظرها.