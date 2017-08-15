«ديوان المظالم» يحدد موعد نظر قضية مكافآت أطباء الامتياز

تواصل – الرياض:

حدّدَ ديوان المظالم يوم 28 ذي الحجة المقبل، للنظر في أولى جلسات قضية إيقاف مكافآت أطباء الامتياز من خريجي الجامعات الأهلية، وذلك بعد لجوء عدد منهم للقضاء، للبت في منع الوزارة صرف مكافآتهم أسوةً بنظرائهم في الجامعات الحكومية.

وقال المتحدث باسم أطباء وأخصائيي الامتياز من الجامعات الأهلية الطبيب بسام عبدالله الخضير – وفقاً لـ”عكاظ” – إن وزارة التعليم هي المسؤولة عن صرف المكافآت، مشيراً إلى أنها طلبت من الجامعات والكليات الأهلية تسجيل أسماء وبيانات الطلاب في بوابة “امتياز” لإدارة عملية الصرف.

وأوضح أن الوزارة تصرف المكافآت خلال فترة التدريب (12 شهراً)، وقامت بصرف الستة أشهر الأولى ثم تهربت من صرف الستة الأخرى، مشيراً إلى أنهم راجعوا مسؤولي التعليم؛ فقالوا إن سبب الإيقاف من وزارة المالية، لكن المالية أكدت أحقيتهم بالصرف بناءً على مرسوم ملكي.