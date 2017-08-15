الخارجية الفلسطينية: غياب عقوبات رادعة يشجع الاحتلال على ابتلاع المزيد من أرضنا

تواصل – وكالات

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين أن غياب العقوبات الرادعة يشجع الاحتلال الصهيوني على التمادي في ابتلاع المناطق المصنفة “ج”.

ولفتت في بيان لها اليوم إلى أن “الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الاستعمارية المختلفة، صعّدت حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة المصنفة ” ج “، عبر سلسلة طويلة من التدابير والإجراءات التهويدية العنصرية، التي تضرب مقومات الوجود الفلسطيني في تلك المناطٌق”.

وبينت أن من مقدمة تلك الإجراءات، هدم المنازل والمنشآت والمصانع والورش وتجريف أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحرمانهم من استغلال أراضيهم، بهدف تحقيق المزيد من السيطرة الإسرائيلية عليها وسرقتها وتخصيصها لصالح الاستيطان.

وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات عمليات الهدم المتواصلة ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية، وحذرت من التعامل مع تلك العمليات كأرقام وإحصائيات عابرة، بعيداً عن حجم المعاناة الذي تخلفه عمليات الهدم في حياة الفلسطينيين وأجيالهم، خاصة أن تلك العمليات ترتقي إلى مستوى جرائم حقيقية ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة.

وأكد البيان أن اكتفاء الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بنشر بيانات الإدانة والاستنكار والمناشدات لوقف هذه السياسة الاحتلالية، لم يعد يجدي نفعاً إزاء إصرار إسرائيل كقوة احتلال على ابتلاع المناطق المصنفة ” ج “، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

وقال: ” إن عدم فرض عقوبات رادعة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، خاصة الحق الفلسطيني الكامل في جميع المناطق المصنفة “ج”، كونها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.