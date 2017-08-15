 الجيش الميانماري يدفع بمروحيات ودبابات ضد مَن يصفهم بالمسلحين المسلمين | صحيفة تواصل الالكترونية

الجيش الميانماري يدفع بمروحيات ودبابات ضد مَن يصفهم بالمسلحين المسلمين

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الجيش الميانماري يدفع بمروحيات ودبابات ضد مَن يصفهم بالمسلحين المسلمين

تواصل – سامر محمد:

قرّر الجيش الميانماري استخدامَ المروحيات العسكرية والدبابات فضلاً عن سفن الإنزال وذلك في عمليته العسكرية غربي إقليم أراكان بعد مقتل 59 شخصاً بالإضافة إلى فقدان 33 آخرين.

وأشارت صحيفة “بورما نيوز إنترناشونال” إلى أن وزير شؤون الحدود في ميانمار كشف عن تلك المعلومات عندما التقى بـ11 من الشخصيات البوذية البارزة في عاصمة أراكان.

ونقلت الصحيفة، عن أحد الشخصيات البوذية المشاركة في الاجتماع، أن الوزير أخبرهم بأن الحكومة ستستخدم المروحيات والدبابات وغيرها في العمليات ضد من يوصفون بالمسلحين المسلمين، كما سيشارك كثير من سفن الإنزال.

وذكرت الصحيفة، أن أعداداً كبيرة من الجنود وصلت إلى عدة قرى في محيط منطقة العمليات للبدء في شن الهجوم ضد من يوصفون بالمتمردين، مضيفة أن هناك بالفعل الآن عدداً كبيراً من الجنود من 50 كتيبة في أراكان، لكن الحكومة المركزية تخطط لإشراك المزيد من الجنود الميانماريين في العملية.

وفرضت السلطات حظرا للتجول على القرى الواقعة في محيط العملية حيث تمنع القرويين من الخروج من منازلهم في ساعات الليل من التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا، كما تمنع التجمعات التي تبدأ من 5 أفراد إلى أكثر من ذلك.

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