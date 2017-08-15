سامسونج تخطط لكشف النقاب عن جهاز جديد للياقة البدنية

تواصل – وكالات:

تخطط شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال أكثر قليلاً من أسبوع للكشف عن جهاز جديد للياقة البدنية يسمى Gear Fit2 Pro، والذي يفترض أن يكون متوافقاً مع نظارة الواقع الافتراضي GearVR، وذلك جنباً إلى جنب مع استعدادها للحدث الكبير Unpacked في 23 أغسطس الحالي للكشف عن هاتفها الرائد الذكي جالاكسي نوت 8 Note.

ويعتبر جهاز اللياقة البدنية Fit2 Pro ثالث جهاز تعقب للياقة البدنية من الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للأجهزة، وهو مبني بالاعتماد على جهاز Gear Fit2 العامل بواسطة نظام التشغيل تايزن Tizen.

وحصل الجهاز على إضافات عديدة من بينها مقاومة المياه وفقاً لمعيار 5 ATM، وهو يعني أن الجهاز مقاوم لدخول المياه ضمنه حتى وصول ضغط الماء إلى 5 ATM، حيث تمثل ATM الضغط القياسي للغلاف الجوي عند مستوى سطح البحر، مما يعني أنه يمكن استعمال الجهاز الجديد ضمن الماء بشكل كامل ويمكنه تتبع الأداء أثناء التدريبات المائية.

بينما دعم جهاز Gear Fit2 السابق معيار IP-68 المقاوم للمياه على المدى الضيق، بحيث أنه لا يمكن الغطس ضمن الماء أثناء ارتداء جهاز تتبع اللياقة البدنية، كما يمكن لجهاز Fit2 Pro الجديد المزامنة مع تطبيق تدريبات السباحة Speedo On.

وتتواجد إضافة أخرى تتمثل بإمكانية تشغيل الصوتيات، مما يجعل جهاز التتبع الجديد قابل للمنافسة بشكل أكبر مع الساعات الذكية، بحيث يدعم جهاز Gear Fit2 Pro إمكانية تشغيل الموسيقى والأغاني بدون اتصال بالإنترنت عبر تطبيق الموسيقى سبوتيفاي Spotify.

ويتضمن جهاز Gear Fit2 Pro، وبشكل يشابه النماذج السابقة، وظيفة نظام تحديد المواقع العالمي GPS، كما يقدم رباطات تشبه شكل رباط الساعة، مما يجعله أكثر ملاءمة للتدريبات الشاقة، في حين تميز جهاز Fit2 السابق بأربطة مختلفة، ويتوافق جهاز اللياقة الجديد مع الأجهزة العاملة بواسطة نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس iOS.