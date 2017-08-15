اختتام فعاليات النوادي الصيفية في عسير برعاية أمير المنطقة

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اختتمت مساء أمس الاثنين بفندق “قصر أبها” فعاليات النوادي الصيفية في منطقة عسير، والتي كانت قد أقيمت برعاية كريمة من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير وحضور الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العليا المشرفة على النوادي الصيفية.

وخلال حفل الختام تقدم مدير جامعة الإمام بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما يقدمونه من دعم سخي كان سبباً بنجاح فعاليات النوادي الصيفية، ووجه الشكر كذلك لأمير منطقة عسير على رعايته الكريمة للحفل، ودعمه المتواصل لكل ما يخدم أبناء المنطقة.

كما عبّر عن بالغ سعادته وسروره بالنجاح الذي تحقق بفضل الله ثم بفضل عمل المخلصين من أبناء الجامعة والمعاهد العلمية لهذه النوادي الصيفية، مؤكداً أن جامعة الإمام ممثلة بوحداتها ومعاهدها وإدارتها وضعت المناشط والبرامج والفعاليات المتنوعة والمختلفة والتي تتواكب مع أعمار منسوبيها من الطلاب والطالبات لتكون حافظاً لطاقاتهم فيما يفيد وينفع موجهة قدراتهم وسواعدهم لبناء هذا المجتمع وتعزيز وحدته والحفاظ عليها .

فيما تحدث خلال الحفل أيضا الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية – ونائب رئيس اللجنة العليا للنوادي الصيفية، والذي أكد أن الأندية الصيفية، تأتي من منطلق المسؤولية الشرعية والمجتمعية الملقاة على عاتق جامعة الإمام وتعزيزاً لقيم المواطنة في نفس أبناء الوطن وتفعيل البرامج الفكرية والعلمية والثقافية والرياضية والترفيهية في النوادي الصيفية لتحقق الأهداف العليا والتفصيلية التي رسمتها الجامعة استناداً إلى خبرتها العريقة في استثمار أوقات الشباب خير استثمار.

كما قدّم مدير المعهد العلمي في أبها أحمد بن محمد مفرح عسيري الشكر الجزيل للدكتور سليمان أبا الخيل على الحرص والدعم والمتابعة، و هنأ فضيلة وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية ونائب رئيس اللجنة العليا للنوادي الصيفية الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن على نجاح فعاليات الأندية الصيفية .

وبالإضافة لما سبق فقد تضمن الحفل فقرات متنوعة لفعاليات وقصائد متميزة وأبريتات وطنية إبداعية، وشهد تقديم عرض مرئي اختصرت فيه جميع فعاليات النوادي الصيفية في المنطقة.