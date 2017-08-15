روسي أعزَل يتغلب على دُبّ مفترس!

تواصل – وكالات:

واجه رجل روسي دباً مفترساً بيديه العاريتين، وأجبره على التراجع، بعد أن هاجمه وهو يقوم بجمع الفطر في الغابة.

ونجا ألكسندر لوبوخين 44 عاماً من موت محقق، عندما فوجئ بالدب المتوحش، وتعارك معه لمدة 10 دقائق تقريباً، قبل أن يتراجع الدب، نتيجة المقاومة غير المتوقعة من الضحية، في الوقت الذي كان صغير الدب يراقب ما يحدث عن كثب.

ونقلت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن لوبوخين قوله، إنه كان على قناعة بأن الدب سيقتله، لكنه تمكن من الإمساك بالحيوان من رأسه، ووجه له عدة لكمات، مما ساعده على النجاة بحياته بشكل لا يصدق.

وبعد هزيمة الدب، كانت الدماء تغطي مناطق عديدة من جسد لوبوخين، كما خسر جزءاً من أنفه، لكنه سارَ لمسافة 4 أميال تقريباً عبر الغابة، قبل أن يحصل على إشارة في هاتفه المحمول، ليتمكن من الاتصال وطلب المساعدة.