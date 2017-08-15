«الاستئناف»: إدانة موظف بـ«صحة الشرقية» بعث برسائل مُخلّة لزميلته عبر «واتس آب»

تواصل – الشرقية:

أيَّدت محكمة الاستئناف الإداري بالمنطقة الشرقية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالخصم من راتب موظف بالشؤون الصحية، بعد شكوى زميلة له في مجال عمله من إرساله رسائل مخلة بالآداب لها عبر تطبيق “واتس آب”.

وتعود التفاصيل إلى أن موظفة في الشؤون الصحية بإحدى محافظات المنطقة الشرقية اشتكت زميلاً لها بسبب وصول رسائل مخلة بالآداب إليها من جانبه عبر تطبيق “واتس آب”، لتحقق الجهاتُ المعنية في شكوى الموظفة ويتضح صدقُ ما ذهبت إليه. وفقاً لـ “عكاظ”

وقررت الإدارةُ التابع لها الموظف معاقبته بالخصم من راتبه، إلا أن الموظف لم يعترف بالعقوبة ورفع دعوى إلى المحكمة الإدارية لإسقاطها مبرراً ذلك بأن الرسائل التي أرسلها دينية واجتماعية وتثقيفية وليست مخلّة بالآداب، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بتأييد قرار الشؤون الصحية وتفعيل عقوبة الخصم، مرجعةً ذلك إلى قيام الموظف بالتواصل مع موظفة معه في أمور لا تخص العمل.